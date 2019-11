Dichiarazione all'Investor Day per i primi 10 anni di Exor

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Con l'aumento di capitale "abbiamo voluto dare alla Juventus le risorse necessarie affinché sia leader mondiale non solo oggi, ma anche domani". Lo ha affermato John Elkann in un incontro con i giornalisti in occasione dell'Investor Day per i primi dieci anni di Exor, la holding del gruppo Agnelli. (ANSA).