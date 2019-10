Juve-Genoa, le formazioni: Sarri con Rugani. Thiago Motta col 4-2-3-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus per rispondere all’Inter e riprendersi la testa della classifica. Il Genoa per dare continuità al bel successo maturato contro il Brescia nella prima di Thiago Motta in panchina. Alle ore 21 all’Allianz Stadium le due squadre si sfideranno per la 10^ giornata di Serie A. Per l’occasione mister Sarri sceglie Buffon in porta, nella linea difensiva ecco Daniele Rugani al fianco di Bonucci. A destra ancora Cuadrado, dall’altra parte Alex Sandro. A centrocampo, complice il ko di Pjanic, Bentancur nel ruolo di regista con Khedira e Matuidi ai suoi lati. In attacco Bernardeschi a sostegno di Dybala-Cristiano Ronaldo.

Per Thiago Motta la scelta ricade sul 4-3-1-2 con Ghiglione, Romero, Zapata e Ankersen davanti a Radu. Schone e Cassata faranno filtro a centrocampo alle spalle di Kouame, Agudelo e Pandev. Davanti il peso dell’attacco è affidato a Pinamonti.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Cassata; Kouame, Agudelo, Pandev; Pinamonti