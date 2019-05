Juve, giornata chiave per Sarri: nessun indennizzo al Chelsea

© foto di Imago/Image Sport

Maurizio Sarri sembra essere più vicino alla Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi sarà una giornata chiave per il suo ritorno in Italia, con Fali Ramadani che tratterà ancora a Londra con il Chelsea. Per la giornata di domani il tecnico ha già fissato un volo privato che lo riporterà in Italia e nelle prossime ore ci sarà il vertice per liberarlo dai Blues.

Nessun indennizzo - Nelle scorse ore si è parlato della possibilità che Abramovich potesse chiedere un indennizzo di circa 5,5 milioni di euro per lo stesso Sarri, visto che ha ancora due anni di contratto, ma Ramadani cercherà di portare l'allenatore alla Juventus non facendo spendere niente ai bianconeri. Il mercato bloccato del club inglese rappresenta una chiave per l'addio.