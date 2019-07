Juve, Higuain oltre i cori. Dice no a tutti, ma il futuro resta incerto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Analizzando la prima giornata di lavoro della Juventus, l'edizione odierna di Tuttosport sottolinea in particolare i cori rivoti dai tifosi bianconeri all'inidirizzo di Gonzalo Higuain. Quei "Resta con noi" davanti al J Medical mentre il bomber firmava autografi, che però non cancellano i dubbi sul futuro del Pipita. Alla Continassa - si legge - gira un’altra interpretazione: l’argentino è sacrificabile già solo per i 7,5 milioni netti più bonus che gli toccherebbero fino al 30 giugno 2021, a maggior ragione se poi le idee di Sarri non si sposeranno (più) con il 31enne nato in Bretagna.

Roma e Londra - A Roma, intanto, c’è un ds - Gianluca Petrachi - che in sede di autopresentazione s’è esposto su Higuain, ma perché l’affare vada in porto servirebbe che lo stipendio di cui sopra venga spalmato su più annualità, previo rinnovo del contratto con i bianconeri. C’è stato un sondaggio del West Ham: idea prestito con diritto di riscatto, la richiesta è di 40 milioni.

E se restasse? Rimanere seppur da ricambio di extralusso è un’ipotesi per il Pipita, ma la Juve pensa a Mauro Icardi e per fargli spazio vuole sfoltire l’attacco (persino Moise Kean “balla”: lo vuole il Brescia, tra gli altri). Nel frattempo Gonzalo dice no a tutti i club che lo corteggiano.