Juve, Higuain si è presentato come la scorsa estate: vuole ancora la fiducia di Sarri

Da ieri Gonzalo Higuain è in casa, in quarantena, a Torino. Dov’è rientrato in vista della ripresa, nell’intento di portare a termine la stagione. Non che gli manchino le distrazioni, al momento. Non solo per la salute della mamma Nancy, con la quale ha voluto trascorrere tanto tempo nelle ultime settimane, ma anche per il suo futuro professionale. La certezza, oggi, è che il Pipita vuole assolutamente dimostrare di essere ancora uno capace di dare tanto in campo. Lo testimonia la condizione fisica con cui si è ripresentato sotto la Mole, proprio come avvenne la scorsa estate quando puntò i piedi per rimanere alla corte di Sarri. Nell’idea di Higuain, l’ultima parte di stagione potrebbe essere utile per il rilancio definito. Poi con il club si parlerà di futuro, quasi certamente lontano da Torino, anche se il contratto al momento lo vede legato fino al 30 giugno 2021.