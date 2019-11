© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un recupero e mezzo per Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, in vista del derby col Torino nel fine settimana. Gonzalo Higuain, scrive La Gazzetta dello Sport, è pienamente a disposizione e si contende come al solito un posto in attacco con Paulo Dybala. Ancora in dubbio la presenza di Miralem Pjanic: probabilmente in regia ci sarà anche Bentancur, il bosniaco è da valutare oggi. Alle 14 lo stesso Sarri prenderà la parola in conferenza stampa.