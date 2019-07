Juve-Icardi, strani incroci tra Ibiza e Milano. Paratici e Wanda protagonisti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Potrebbero esserci novità importanti nella difficile trattativa che potrebbe portare Mauro Icardi alla Juventus. Come riporta Sportmediaset, Fabio Paratici ha effettuato martedì un blitz con un aereo privato a Ibiza, dove si trovavano i coniugi Icardi, per rinnovare l'interesse dei bianconeri nei confronti dell'attaccante argentino e sbaragliare la concorrenza, soprattutto del Napoli. Wanda Nara, in giornata, ha lasciato la località spagnola per un veloce passaggio a Milano. Un viaggio testimoniato anche su Instagram dalla stessa Wanda: "Ciao Ibiza, a prestissimo. A Milano solo per 6 ore e viaggio di nuovo. Next Stop Sardegna". Nelle stesse ore a Milano c'era anche lo stesso Paratici, impegnato in varie operazioni di mercato. Solo indizi, ma qualcosa si comincia a muovere.