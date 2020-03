Juve, il mandato di Sarri verrà prorogato: impossibile valutarlo in una stagione come questa

Impossibile valutare l'operato di Maurizio Sarri in una stagione travagliata come questa, iniziata con la sua polmonite che lo ha tenuto lontano dalla panchina nelle prime due giornate di campionato e proseguita con l'emergenza Coronavirus che rischia di far finire qui la sua stagione. Proprio per questi motivi, con la sua Juventus comunque in piena corsa su tutti i fronti, non sarà possibile fare un bilancio vero e proprio e anche a causa di tutto questo il suo mandato verrà prorogato, a prescindere da quello che sarà l'esito, molto incerto, della stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.