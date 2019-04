Juve, il piano per Joao Felix: 70 milioni più Rogerio e un giovane

La Juventus punta Joao Felix, ma punta anche il modo di evitare la clausola risolutiva da 120 milioni di euro presente nel contratto fra il talento portoghese e il Benfica. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il piano bianconero, con la regia di Jorge Mendes, prevede anzitutto un'offerta in contanti: 60-70 milioni di euro, in arrivo dalle cessioni di Dybala o Douglas Costa. Poi, Paratici proverà a inserire nell'affare Rogerio, al rientro dal Sassuolo, e un giovane a scelta tra Matheus Pereira, Bandeira, Serrao e Lucas Rosa. Potrebbe non bastare per chiudere, ma è un primo approccio da cui partire. A fine campionato, però: prima di quella data il presidente lusitano non vuole fissare incontri.