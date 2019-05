Juve, il ruolo di Nedved: più di un vicepresidente, più di un consigliere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pavel Nedved è il vicepresidente della Juventus. Dopo una carriera da bandiera, dopo un periodo da apprendistato. 23 ottobre 2015. "Sono emozionato, è un grande onore. Sono carico fino alla fine per difendere i nostri colori", disse allora la Furia Ceca. Una nomina, quella da braccio destro, voluta fortemente da Andrea Agnelli. Un uomo azienda, più di un semplice consigliere. "Voglio restituire qualcosa alla Juventus", ha avuto modo di dire lo stesso Nedved.

La sintonia con Agnelli e Paratici E lo sta facendo fungendo da collante tra società e presidenza. Lui, Andrea Agnelli e Fabio Paratici. Vicini in campo, allo stadio, in tribuna, negli uffici. Tre figure che stanno viaggiando in forte simbiosi, i cui ruoli si sono rafforzati, singolarmente e pure insieme, dopo l'addio di Giuseppe Marotta. Nedved è a contatto con lo staff tecnico, con l'allenatore, coi giocatori. Con Andrea Agnelli.

Ossessione Champions Al Telegraph, Pavel Nedved ha avuto modo di dire. "La Champions League? Mi renderebbe sicuramente estremamente felice. Volevo vincere come giocatore ma non ci sono riuscito; se riuscissimo a vincere mentre faccio parte del club sarebbe assolutamente meraviglioso, sarebbe un risultato notevole. E allora, allora potrei riposare in pace". Per questo Nedved è stato uno dei più toccati dalla scottante eliminazione con l'Ajax. Uno di quelli colpiti maggiormente. E non è un mistero che la sua voglia matta di vincerla, la Champions, che collima con quella di Agnelli e dei tifosi bianconeri, possa portare anche alla caccia di un altro ossessionato dal riscatto e dalla vittoria. Antonio Conte.