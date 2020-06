Juve in finale di Coppa, da oggi si fa sul serio: Sarri prepara la trappola al suo ex Napoli

L’inizio di settimana dovrebbe regalare a Maurizio Sarri qualche elemento in più. I tre indisponibili con il Milan (Chiellini, Ramsey e Higuain) ieri hanno fatto personalizzato sul campo e nelle prossime ore qualcuno di loro potrebbe addirittura tornare parzialmente in gruppo. Il tecnico dovrà prima di tutto comprendere le condizioni generali della squadra, in particolare di coloro che venerdì sera hanno giocato e negli ultimi due giorni si sono concessi esclusivamente un percorso defaticante. Da oggi, insomma, si comincerà a fare sul serio verso la finalissima di mercoledì: Napoli-Juve mette d’altronde in palio il primo trofeo del 2020, il primo dell’era sarriana, il primo di una ripresa che i bianconeri non vogliono certo aprire con il piede storto. Ronaldo è carico, Dybala lo segue a ruota: uno tra Cuadrado e Douglas Costa giocherà con loro nel tridente dal primo minuto, l’altro verosimilmente sarà la carta da giocare in corsa per spaccare eventualmente la partita. Il resto, Sarri, dovrà comprenderlo al meglio nelle prossime ore, con particolare attenzione rivolta al centrocampo, dove potrebbe arrivare le sorprese maggiori.