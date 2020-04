Juve, ipotesi prestito per il portiere Loria dopo la valorizzazione in Under 23

vedi letture

Leonardo Loria potrebbe finire in prestito in un club di Serie C nel corso della prossima stagione. Sulla falsa riga di Mattia Del Favero, l’estremo difensore dovrebbe fare esperienza lontano da Torino dopo il percorso di crescita nelle giovanili della Juventus e la valorizzazione di un anno in Under 23. Già la scorsa estate alcuni club si erano mossi sulle sue tracce, la dirigenza bianconera però aveva previsto un altro anno di permanenza in Seconda Squadra. Adesso è pronto e tante squadre sono già in coda per assicurarselo.