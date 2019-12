Juve, Khedira out: è il momento giusto di Bernardeschi centrocampista?

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per uno che rientra, Adrien Rabiot, c’è uno che si ferma, e neanche poco: Sami Khedira. Il centrocampista nelle prossime ore sarà sottoposto a intervento di pulizia artroscopica in Germania, ad Augsburg, per mano del professor Ulrich Boenisch. Un’assenza che peserà tanto nelle scelte di Maurizio Sarri, che nella prima parte della stagione ha puntato fermamente sull’esperienza del tedesco.

Porte aperte, a questo punto, per Rodrigo Bentancur. Tra i migliori domenica scorsa contro il Sassuolo, in netta crescita nelle ultime gare e la soluzione alternativa più scontata a Khedira, che non vedrà campo prima del 2020. Da non escludere, però, altre due soluzioni in quella zona del campo: Emre Can e Federico Bernardeschi.

Il primo, fuori dalla lista Champions, non è tra le pedine preferite da Sarri. Per una questione di caratteristiche, probabilmente. O forse “per i tempi più lunghi nell’assimilare concetti che chiedo rispetto agli altri” ha spiegato tra le righe l'allenatore della Juventus qualche giorno fa; il secondo, invece, è tra quelli che il tecnico bianconero vede meglio proprio in quel ruolo, anche se finora non c’è stato tempo e modo per sperimentarlo lì.

E chissà che possa essere proprio questa la settimana giusta per dare inizio a un lavoro mirato a cambiare ruolo al numero 33 della Juventus, che non ha mai fatto mancare la sua disponibilità alle richieste del tecnico. Bernardeschi in quel ruolo potrebbe addirittura avere un futuro più interessante, stando al parere espresso recentemente da Sarri. L’ultima soluzione alternativa ricondurrebbe a Ramsey: lui, però, si fa decisamente preferire da trequartista.