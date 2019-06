Juve, Khedira poco tentato dall'offerta del Besiktas. Pesa anche l'ingaggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sirene turche sempre vive per Sami Khedira, non particolarmente convinto. Il Besiktas si è mosso per il centrocampista tedesco della Juventus, che però, scrive Tuttosport, non sarebbe tentato più di tanto dallo scenario che lo vedrebbe in Turchia. Khedira, in ogni caso, sa che, nonostante i due anni di contratto coi bianconeri, la sua avventura italiana pare ai titoli di coda. Oltre al fascino del calcio turco, però, pesa anche l'ingaggio: l'accordo con la Vecchia Signora prevede un ingaggio da 6 milioni di euro. Il Besiktas vorrebbe abbassarlo, e questo può essere un ulteriore ostacolo alla trattativa.