Juve, Khedira strizza l'occhio all'Arsenal. E intanto si gode l'Emirates

Sami Khedira vola in Premier League? Intanto, il centrocampista di proprietà della Juventus questo pomeriggio si trova all'Emirates di Londra per seguire Arsenal-Olympique Lione, gara valida per l'Emirates Cup.

Arsenal prima scelta - I contatti avviati nei giorni scorsi con Fenerbahce, squadre di MLS e Wolverhampton non sembrano convincere il giocatore in uscita dal club bianconero, fortemente attratto invece dalla possibilità di vestire la maglia dei Gunners agli ordini di Emery. E chissà, dunque, che dietro a questa curiosa 'comparsata' non possa celarsi anche qualche retroscena di mercato...