Juve, Kulusevski al 45': "Mi sento bene in questo modulo, devo continuare ad ascoltare Pirlo"

vedi letture

All'intervallo di Juventus-Cagliari, sfida che vede in vantaggio i bianconeri per due reti a zero, Dejan Kulusevski ha dichiarato a DAZN: "Stiamo facendo molto bene, perché abbiamo quasi sempre la palla e la recuperiamo subito quando la perdiamo. Abbiamo fatto bene a segnare due gol, cercheremo di farne di più. Mi sento molto bene in questo modulo, devo continuare ad ascoltare il mister e ad aiutare i miei compagni".