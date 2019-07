© foto di Imago/Image Sport

Prosegue la telenovela legata al possibile arrivo di Matthijs De Ligt alla Juventus e secondo quanto riportato da Marca l'affare tra i bianconeri e gli olandesi si sta complicando. Come emerso nelle scorse ore la prima offerta della Juve da 65 milioni di euro è stata rifiutata e il Barcellona resta vigile sul difensore classe 1999.

Servono 10 milioni - I blaugrana hanno da tempo trovato l'accordo con l'Ajax per una cifra di 75 milioni di euro, bonus esclusi, e se i bianconeri non vorranno rischiare di perdere il giocatore dovranno arrivare a quella cifra. La società olandese ha fatto sapere alla Vecchia Signora che non intende accettare una proposta inferiore a quella del Barcellona.