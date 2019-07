De Ligt, rifiutata prima offerta della Juve. L'Ajax lo aspetta in ritiro lunedì

© foto di Imago/Image Sport

Il quotidiano olandese Voetbal International fa il punto della situazione attorno a Mathijs De Ligt, centrale classe '99 dell'Ajax che è il primo obiettivo di mercato della Juventus. I bianconeri hanno tentato una prima offerta complessiva da circa 65 milioni di euro, anche se i Lancieri vogliono di più per lasciarlo partire. Su di lui, poi, c'è anche il PSG. A causa della sua partecipazione con l'Olanda alla Nations League, il difensore ha possibilità di rientrare leggermente più tardi. Lunedì ci sarebbe il suo primo allenamento, da programma, ma il calciatore non è atteso, dato che potrebbe già non essere più un calciatore dell'Ajax.