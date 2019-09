Juve, la lista Serie A: ci sono Emre Can e Mandzukic. Anche Pjaca e Perin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A mercato concluso, i 20 club di Serie A hanno comunicato la lista che comporrà la rosa a disposizione del tecnico per la stagione 2019/2020. Nel corso del campionato sarà poi possibile schierare senza limiti qualsiasi calciatore under 22 (i nati dal 1997 in poi). Di seguito la lista della Juventus. In questo caso, dati i diversi criteri previsti dalla FIGC rispetto alla UEFA, sono invece presenti sia Mario Mandzukic che Emre Can, come pure Marko Pjaca e Mattia Perin.

Juventus 2019-2020 - 24 giocatori + 4 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Carlo Pinsoglio, Daniele Rugani

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Gianluigi Buffon, Mattia Perin, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Paulo Dybala

Altri elementi della rosa: Wojciech Szczesny, Alex Sandro, Danilo Luiz, Emre Can, Miralem Pjanic, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Blaise Matuidi, Sami Kedhira, Mario Mandzukic, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Marko Pjaca

Under 22: Matthijs De Ligt, Merih Demiral, Rodrigo Bentancur