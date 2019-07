Juve, la prima parola al campo: Sarri chiede subito la giusta mentalità

Fonte: inviato a Torino

Ronaldo partirà dalla sua posizione tradizionale di sinistra, De Ligt farà il suo esordio in maglia bianconera giocando uno stralcio di gara. Maurizio Sarri gioca a carte scoperte: oggi contro il Tottenham la sua Juve sarà un primo prototipo dei dieci giorni iniziali di preparazione, ma anche un assaggio di mentalità che il tecnico ha voluto trasmettere ai suoi nuovi giocatori sin dalle prime battute.

"Mi voglio divertire, perché penso che divertendosi si riesca a dare di più – ha detto ieri Sarri -. Per 70 metri di campo pretenderò di vedere la mia impostazione, ma negli ultimi 30 metri vorrò vedere l'interpretazione dei giocatori". Così la traccia per confermarsi a grandi livelli anche quest’anno: "Dobbiamo lavorare per trovare un'identità di gioco, perché vogliamo diventare una squadra con una forte caratterizzazione. Poi cercheremo di far sì che questa identità ci porti a vincere".

"Con Sarri facciamo tanto lavoro con la palla” ha svelato Bonucci. Spiegando: “Gli allenamenti sono aumentati di intensità e facciamo molte poche pause. Dobbiamo essere sempre pronti all’esercizio successivo. Questo aiuta a mantenere la concentrazione. Di Sarri mi hanno colpito le idee, alla fine quando le vedi da fuori ti fai una certa idea ma quando ci sei dentro capisci l’intelligenza di un allenatore che ha portato idee nuove".

Mentre De Sciglio punta i riflettori sui nuovi arrivati: “Nel primo test stagionale proveremo a far vedere quello che abbiamo fatto nella prima settimana di lavoro. Dal mio punto di vista personale, gli stimoli sono molto alti: l’obiettivo è fare una grande stagione e arrivare in fondo a tutte le varie manifestazioni. È una squadra molto forte, così come lo era negli scorsi anni. I nuovi giocatori che sono arrivati sono di ottimo livello e si sono messi subito a disposizione del gruppo”.

I motori sono dunque caldi, alle 13.30 (ora italiana) la prima Juve di Sarri. Le prime mosse, le prime azioni e magari i primi gol. Di un’altra stagione da vivere fino alla fine.