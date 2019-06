© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Punto sullo staff di Maurizio Sarri alla Juventus. La Gazzetta dello Sport conferma che il vice, come ai tempi di Empoli, è Giovanni Martusciello, fino all’altro ieri con Luciano Spalletti all'Inter. Con l’aggiunta di Andrea Barzagli, vicino a una nuova vita in panchina.

Gli altri nomi. Il nuovo allenatore bianconero imbarcherà dal Chelsea buona parte dei collaboratori: come capo-preparatore atletico c'è la promozione di Andrea Pertusio, vice di Simone Folletti in epoca allegriana. Il neo-tecnico erediterà dalla precedente gestione anche Claudio Filippi, preparatore dei portieri dal 2010. Ad allenare Szczesny penseranno lui e Massimo Nenci: è in arrivo dal Chelsea e fin qui nulla di strano. È valdarnese come Gianni Picchioni, altra new entry alla voce scout. Il cerchio si stringe attorno ad altri tre nomi: Marco Ianni, Davide Ranzato e Davide Losi.