Ha allenato Douglas Costa, ma ha anche un consiglio di mercato da dare alla Juventus. Parliamo di Mircea Lucescu, guru del calcio europeo e dal 2004 al 2016 allenatore dello Shakhtar Donetsk. Raggiunto da Tuttosport al forum di Nyon, il tecnico romeno parla anzitutto del brasiliano: "Va coccolato, e Sarri mi sembra stia facendo benissimo con lui. Non mi stupisco delle sue giocate, a livello di qualità non ha nulla da invidiare da uno come Mbappé".

Un consiglio per la Juve.

"Beh, Willian è in scadenza col Chelsea: gli farebbe bene cambiare dopo tanti anni a Londra, i bianconeri sarebbero l'ideale per lui".

Ha seguito il caso Ronaldo?

"Devo dire che Sarri l'ha gestito benissimo, sia in partita che dopo. Mi ha ricordato un episodio capitato a me quando allenavo l'Inter con l'altro Ronaldo, il Fenomeno".