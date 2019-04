Juve, maglia 19-20 pensata per il mercato estero. Righe sgradite in USA

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come previsto, la nuova maglia della Juventus divide: ( QUI le immagini circolate sui social ) secondo Tuttosport l'addio alle righe è dovuto al mercato estero, dove la Juve intende fare grandi passi in avanti e il nuovo look che, secondo gli esperti, dovrebbe aumentare le vendite, massimizzando l’effetto CR7. Le righe, si legge, sono sgradite a quello degli Stati Uniti, dove sono gli arbitri a vestire le strisce bianche e nere. La maglia a strisce, quella della tradizione, non piace al mercato globale dove le strisce verticali non attirano gli acquirenti che non sono legati alla tradizione e il club di Agnelli in tal senso è immerso nella modernità: resta da vedere se questa scelta pagherà in termini di merchandising.