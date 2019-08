Juve, Mandzukic valuta solo il Bayern. Può restare fino a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il no secco sbattuto ieri in faccia al Paris Saint-Germain è l'ultimo di una lunga serie. A 33 anni (e con un ingaggio netto di 5 milioni di euro), Mario Mandzukic vuole valutare bene la possibilità di cambiare squadra: a Torino si trova bene, ma l'attaccante croato tornerebbe volentieri al Bayern Monaco. Secondo Tuttosport, non è da scartare l'idea che l'ex Atletico Madrid possa restare fino a gennaio, quando anche una soluzione esotica potrebbe attirarlo. Intanto, lui e Blaise Matuidi dovrebbero essere esclusi dalla lista Champions.