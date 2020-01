Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima apparizione di Alejandro Marques con la maglia della Juventus avverà quest’oggi a Vinovo, con la formazione Primavera. L’attaccante classe 2000, prelevato dal Barcellona, sarà a disposizione di mister Zauli per la gara di Coppa Italia contro la Cremonese. Il match tornerà utile per vederlo all’opera in ottica Under 23, squadra con la quale sarà protagonista nella seconda parte della stagione.

Non convocati per la gara odierna e prossimi alla cessione Nicolò Francofonte, Erik Gerbi e Matteo Stoppa: andranno alla Sampdoria, il club che si è mosso per primo sulle tracce di tutti e tre. In maglia blucerchiata troveranno certamente maggiore spazio e l’obiettivo della Juve, che punta a far crescere al meglio i suoi giovani, è proprio quello di metterli nelle condizioni di giocare più possibile.