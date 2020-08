Juve, Martusciello potrebbe restare: per lo staff di Pirlo c'è anche l'ipotesi Barzagli

Maurizio Sarri è stato esonerato ieri pomeriggio e ha detto addio alla Juventus dopo una sola stagione, ma il suo vice, Giovanni Martusciello, potrebbe restare in bianconero, affiancando Andrea Pirlo, che per l’Under 23 aveva scelto come suoi fedelissimi Roberto Baronio (secondo) e Antonio Gagliardi, match analyst della Nazionale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport non è da escludere un ritorno di Andrea Barzagli, che entrerebbe nello staff dello stesso Pirlo.