Juve-Milan, i voti ai tecnici: Sarri l'ha decisa col cambio CR7-Dybala

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus-Milan 1-0 (77esimo Dybala)

Maurizio Sarri (Juventus) 7 - Grande allenatore, che stasera una volta di più ha dimostrato di avere anche grande personalità. A inizio ripresa ha capito che Cristiano Ronaldo era in evidente difficoltà, che non carburava, e ha avuto il coraggio di richiamarlo in panchina dieci minuti dopo l'inizio della ripresa. E' stata la mossa che ha fatto la differenza, perché in questo momento Paulo Dybala è più in palla del portoghese: del numero 10 bianconero il gol che ha deciso la partita.

Stefano Pioli (Milan) 6.5 - Il più bel Milan di Stefano Pioli. Nel primo tempo, la squadra rossonera avrebbe meritato di rientrare negli spogliatoi in vantaggio. Nella ripresa, ha pagato solo la maggiore lucidità della Juventus che può inserire dalla panchina campioni di pari livello dei titolari: non a caso, il gol che ha deciso il match è iniziato con una bella giocata di Douglas Costa (entrato al 61esimo) ed è stato finalizzato da Paulo Dybala (entrato al 55esimo).