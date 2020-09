Juve, Morata uomo Champions: nel 2015 ha già battuto il record di Del Piero

vedi letture

Alvaro Morata per la Champions League. Perché lo spagnolo sa come si fa e lo ha già dimostrato, proprio con la maglia della Juventus: nel 2015/2016, l'attaccante, che torna in bianconero dall'Atletico Madrid, fu decisivo nella cavalcata fino alla finale di Berlino, poi persa contro il Barcellona nonostante una sua rete. E poi fece anche di più: il 30 settembre 2015, segnando al Siviglia nella fase a gironi, Morata siglò cinque reti in cinque partite di fila in Champions col bianconero. Non un risultato da tutti: con questa striscia positiva, infatti, Alvarito eguagliò il record di Del Piero, datato 1995/1996. Ora torna a Torino, con l'obiettivo di fare ancora meglio: i record, si sa, sono fatti per essere battuti.