Pavel Nedved al lavoro per riportare Paul Pogba alla Juventus. Secondo quanto riferito da Tuttosport, è questo il grande obiettivo del vicepresidente bianconero, nella nuova era del post-Marotta. Nedved, che in carriera è stato il primo grande calciatore assistito da Mino Raiola, oggi agente proprio di Pogba, starebbe lavorando con il potente agente per coronare i sogni dei tifosi della Vecchia Signora.