Juve, nei prossimi giorni lo staff di Dybala incontrerà Nedved e Paratici

Paulo Dybala e la Juventus: una storia ai titoli di coda? Sul finire di una stagione a dir poco compilcata per l'argentino sono tanti gli spifferi di mercato sul suo futuro. Nelle sue intenzioni, al momento, non vi è quella di andare via, ma vuole capire cosa voglia la Juve: secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni il suo staff arriverà dall'Argentina. Sul tavolo, un incontro con Nedved e Paratici per capire quali siano le intenzioni della Vecchia Signora.