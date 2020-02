vedi letture

Juve, nel 2017 Haaland allo Stadium: poi il no dei bianconeri. Ritenuti troppi 3,8 milioni

Con il Borussia Dortmund che ha pagato "appena" 30 milioni di euro Erling Haaland rischia di diventare sempre più un rimpianto per la Juventus, visto anche che Tuttosport ha raccontato della sua presenza all'Allianz Stadium nel 2017, ospitato insieme al padre proprio dal club bianconero. Tutto fatto per il suo approdo a Torino, ma alla fine la società campione d'Italia non disse sì, considerando troppo alta la richiesta da 3,8 milioni di euro per il suo cartellino. Il no della Juve non fu però l'unico, visto che l'attaccante fu offerto anche a Roma e Inter. Alla fine gli unici a crederci furono i dirigenti del Salisburgo.