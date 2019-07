Juve, no al West Ham per Higuain: 40 milioni o riscatto obbligatorio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Gonzalo Higuain è ancora da scrivere. Il centravanti argentino è considerato sempre cedibile dalla Juventus e nonostante i cori dei tifosi bianconeri se ne sta rendendo conto. Al momento, scrive Tuttosport, non disdegnerebbe una nuova avventura in Premier League, il problema sta nelle offerte: la Juventus avrebbe detto no a quella del West Ham. I bianconeri, infatti, chiedono 40 milioni di euro, oppure un prestito con obbligo di riscatto: le mancate conferme di Milan e Chelsea nella scorsa stagione. Alla finestra, sempre la Roma: intensificare i contatti coi giallorossi porterebbe la Juve più vicina a Nicolò Zaniolo.