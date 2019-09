© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Barzagli potrebbe non essere l'unico ex della Juventus a rientrare in società con un'altra veste. Secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, infatti, sarebbe imminente l'ingresso in dirigenza di Marco Storari. Le voci sul ritorno alla Vecchia Signora dell'ex portiere si rincorrono da diversi mesi e i tempi sarebbero ormai maturi.