Juve, non solo Emerson. Per la fascia in corsa anche Meunier e Hysaj

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le grandi manovre in vista del mercato di gennaio sono già iniziate. La Juventus - sottolinea il Corriere dello Sport - non ha granché da migliorare, ma una necessità però c’è e riguarda i terzini. Una vera alternativa ad Alex Sandro, unico interprete sul lato mancino, anche perché il sostituto designato in estate, Luca Pellegrini, ha fatto ritorno a Cagliari per giocare con continuità.

Tris di nomi - Oltre a Emerson Palmieri, il primo della lista e vecchio pupillo della dirigenza bianconera, la Juve considera altre due soluzioni, due profili di giocatori utili su entrambe le fasce, non soltanto a sinistra. Il primo è Thomas Meunier, 25 anni, belga del Paris Saint Germain, già in estate accostato ai bianconeri. Si svincolerà a giugno 2020. Per questo, potrebbe essere un colpo più per la prossima stagione, più che per l’immediato, a meno di riuscire a portarlo a casa con un investimento ridotto. L’altro nome Elseid Hysaj, fedelissimo di Sarri ai tempi del Napoli e non più una prima scelta con Ancelotti, tanto che potrebbe presto cambiare aria. Sull’albanese c’è forte la Roma ma i bianconeri vigilano.