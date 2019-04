© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo il Corriere dello Sport, anche la Juventus avrebbe lanciato l'assalto a Tanguy Ndombele, il centrocampista francese del Lione corteggiato da mezza Europa. Sarebbe lui l'alternativa di Fabio Paratici a Paul Pogba, che il Manchester non vuole lasciar partire. Il 22enne transalpino è al centro di un'asta internazionale e Aulas spera di incamerare dalla sua cessione almeno 90-100 milioni. In Francia pensano PSG sia pronto a puntare tutto su di lui per ridare consistenza ad un reparto svuotato dal ribelle Rabiot. Ma sulle sue tracce ci sono anche il Real, lo United e il City. Vista la valutazione si è tirata fuori dalla corsa l'Inter di Marotta, che aveva sondato il terreno. La dirigenza della Juventus tiene comunque in considerazione anche autorevoli alternative come Kroos del Real e Rakitic del Barça.