Juve, occhio all'Atletico per Felix. I colchoneros hanno il tesoretto

Pericolo Atlético Madrid per la Juventus in sede di mercato. I colchoneros, con le partenze di Griezmann e Lucas Hernendez avrà un tesoretto di oltre 200 milioni da reinvestire. Parte di essi possono essere destinati al wonder kid del Benfica, Joao Felix, obiettivo anche dei bianconeri. Il campioncino 19enne ha una clausola rescissoria di 120 milioni: uno sproposito, se si considera che non ha ancora fatto il suo esordio con la nazionale maggiore portoghese. Il Benfica vorrebbe trattenerlo ancora un anno e magari alzare ancora la clausola a 200 milioni. Il giocatore, assistito da Jorge Mendes, pensa di fare il grande salto già questa estate.