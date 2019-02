© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In occasione di Atletico Madrid-Juventus, il club bianconero potrebbe iniziare a lavorare per il futuro sul fronte mercato. Tuttosport scrive che il ds Fabio Paratici in giornata dovrebbe incontrare Jorge Mendes, agente di Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo. Sul tavolo potrebbe esserci Rúben Dias, 21enne difensore del Benfica assistito proprio dal manager lusitano. Nel mirino della Vecchia Signora resta anche Stefan Savic, in uscita proprio dai colchoneros che seguono anche Dias. Atletico-Juve, dunque, potrebbe andare in scena anche in estate per acquistare il cartellino del giovane portoghese.