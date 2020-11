Juve, Paratici e il rinnovo di Dybala: "Siamo in ottimi rapporti, ne parliamo ogni giorno"

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato a Sky, prima della gara di Champions contro il Ferencvaros, del rinnovo di Paulo Dybala, questa sera titolare: “È un discorso complicato e che non affronterei in questo momento, abbiamo una partita tra pochi minuti. Con Dybala siamo in ottimi rapporti, stiamo parlando sempre e stiamo affrontando il tema del rinnovo a livello giornaliero e settimanale. Se poi vanno abbassati i costi è un discorso più ampio, che riguarda tutto il mondo del lavoro e non solo il calcio”.