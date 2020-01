© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Campionessa d'inverno, ma con la testa già (anche) alla prossima stagione. La Juventus mantiene un filo diretto con l'agente Mino Raiola e lavora ininterrottamente al suo primo grande colpo estivo: Paul Pogba.

La situazione - Il centrocampista francese, operato pochi giorni fa alla caviglia, sta recuperando e punta a tornare quanto prima tra i titolari di Solskjaer, coi bianconeri decisi a scommettere su di lui in vista del futuro. Solamente, però, alle giuste condizioni, e non certo ai 150 milioni di euro millantati in questi mesi dai tabloid inglesi.

L'offerta - Fabio Paratici, come riporta oggi Tuttosport, intende infatti far leva sulla volontà dello stesso Pogba e la sensazione, ad oggi, è che allo United convenga accettare un'eventuale proposta intorno ai 100 milioni per liberarsi di un calciatore ormai da tempo scontento e insoddisfatto.