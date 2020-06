Juve, Paratici risponde alle critiche: "Ci vogliono coerenza ed equilibrio, è un momento mai visto"

Ospite di Sky prima della sfida contro il Bologna, il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici: “In tutte le analisi ci vuole equilibrio e coerenza, soprattutto in questo periodo. Nessuno ha mai affrontato un momento così, con tutti gli effettivi bloccati per 2-3 mesi. È molto difficile valutare le prestazioni dei singoli e delle squadre. Veniamo da due partite e due pareggi contro due buone squadre. Non vorrei che segnare un rigore o sbagliare un rigore ci facesse perdere di vista il quadro generale. Se avessimo vinto ai rigori l’analisi della gara sarebbe stata la stessa: ci dispiace non aver vinto, ma questo non ci può confondere”.

