Juve, per Cancelo il Manchester City torna a offrire Danilo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono giorni decisivi per il mercato della Juventus, non solo sul fronte degli acquisti. La società bianconera è impegnata a definire anche alcune importanti operazioni in uscita, su tutte quella di Joao Cancelo al Manchester City. Pep Guardiola ha fretta di chiudere la trattativa, anche perché il mercato in Premier chiuderà l'8 agosto; il club inglese, secondo Tuttosport, è tornato a offrire lo scambio con il brasiliano Danilo, con un conguaglio a favore dei torinesi. I bianconeri starebbero valutando l'opzione, anche se avrebbero preferito non inserire contropartite.