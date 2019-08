Juve, per Mandzukic si accende la trattativa col Bayern Monaco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ritorno in Bundesliga e in Baviera di Mario Mandzukic è sempre più possibile, probabile. Ne scrive Tuttosport, secondo cui da ieri la trattativa fra il centravanti croato della Juventus e il Bayern Monaco ha cominciato a scaldarsi. Vi sarebbe il sì dello stesso Mario all'offerta del club tedesco, che gli garantirebbe uno stipendio simile a quello percepito in bianconero.