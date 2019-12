Juve, Perin verso il ritorno al Genoa: trattativa in corso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Perin potrebbe tornare al Genoa. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, la Juventus sarebbe infatti in trattativa con i rossoblù per il portiere, tornato tra i convocati di Sarri per lo stop di Szczesny ma al momento ai margini del progetto bianconero (in estate era vicinissimo al Benfica). Cresciuto nel Genoa, Perin ha lasciato i rossoblù per trasferirsi alla Juve nell'estate 2018, a fronte di un corrispettivo di 12 milioni di euro. Per lui, soltanto 9 presenze in bianconero.