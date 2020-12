Juve, Pirlo: "Dybala sta bene. Se ci fosse stato bisogno l'avrei rischiato"

La Juventus vince e sorride, ma Paulo Dybala lo fa soltanto in panchina. Dopo il 3-0 alla Dinamo Kiev, Andre Pirlo ha spiegato in conferenza stampa la scelta di non far entrare in campo l’argentino: “Sta bene, l’abbiamo preservato per la partita contro il Torino perché Morata è squalificato. Se ci fosse stato bisogno sarebbe entrato, però non abbiamo voluto rischiare”.

