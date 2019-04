Juve, Pjanic: "Ajax ha sfruttato le nostre assenze. Futuro? Decide il club"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco della Juventus, parla così a La Stampa del momento in casa bianconera, a pochi giorni dalla vittoria dell'ottavo scudetto di fila: "Abbiamo sempre lo stesso atteggiamento: scendere in campo con la massima serietà possibile e fare del nostro meglio. Dopo il pareggio con l’Inter proveremo a vincere le ultime quattro partite per far felici i nostri tifosi. Faremo di tutto per vincere il derby".

L'uscita dalla Champions: "Siamo usciti contro una squadra che ha sfruttato le nostre tante assenze. Quando si parla di fortuna, si parla di questo: avere tutti a disposizione. Non è una scusa: siamo usciti, ora bisogna analizzare quello che è successo e fare meglio l’anno prossimo. Dire qualcosa a questa Juve è una mancanza di rispetto: tanta gente chiacchiera un po’ troppo, senza capire tanto di calcio. Poi se il calcio migliore sta nel palleggiare, sicuramente qualcosa in più si deve fare e dobbiamo fare. La squadra deve dominare ancora di più le partite, in Europa soprattutto".

Il futuro e Allegri: "Abbiamo gente molto preparata e il mister è uno di questi nel sapere che cosa dobbiamo fare per l’anno prossimo. Dobbiamo continuare così, provare a migliorare ancora qualcosa, forse puntare a obiettivi più importanti perché questa squadra lo può fare. Ci sono tanti bravi giocatori in questa squadra e io sono felice di restare qua. Sto crescendo, poi chiedete alla società che cosa accadrà nel futuro".