Juve, Pogba è sempre nel mirino: operazione sostenibile per i bianconeri

Il nome di Paul Pogba è sempre di moda in casa Juventus, con i bianconeri che sono pronti a riabbracciarlo. La risposta data via social al Bonucci, con il francese che ha mandato un messaggio al capitano con tanto di emoticon con i cuori, fa capire che il polpo continua a seguire con attenzione i suoi ex compagni e secondo quanto riportato da Tuttosport la Vecchia Signora potrebbe contare sull'appeal internazionale del centrocampista campione del mondo per ammortizzare la spesa importante per riportarlo a Torino.