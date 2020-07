Juve, quale futuro per Higuain e Khedira? Paratici valuta anche la risoluzione

vedi letture

Ipotesi risoluzione per Gonzalo Higuain e Sami Khedira. Tuttosport fa il punto sulla situazione dei due, in partenza a fine stagione dalla Juventus. Il Pipita, come è noto, non disdegnerebbe un rientro al River Plate, ma l'ingaggio è un ostacolo non da poco a un suo trasferimento. E il centrocampista piace in Germania, ma prende in considerazione anche di chiudere fuori Europa. In entrambi i casi, però, secondo il quotidiano il ds Paratici starebbe valutando la possibilità di una risoluzione dei due contratti.