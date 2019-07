Juve, Ramsey chiama a raccolta i tifosi: "Non vedo l'ora di incontrarvi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Aaron Ramsey chiama a raccolta i tifosi bianconeri in vista della conferenza stampa con cui domani sarà ufficialmente presentato al popolo juventino. Queste le parole del centrocampista ex Arsenal, arrivato alla Juventus a parametro zero, attraverso un simpatico video pubblicato dai social del club: "Ciao a tutti. Sono molto emozionato di essere qui e non vedo l'ora di incontrarvi tutti".