Juve, Ramsey: "La qualificazione è alla portata. Partita difficile ma lo sapevamo"

Sconfitta inattesa ma meritata per la Juventus, che perde a Lione per 1-0 nel match d'andata degli ottavi di Champions League. Aaron Ramsey, entrato nella ripresa, ha commentato ai microfoni della UEFA: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Loro hanno dei giocatori ottimi e hanno sfruttato le loro qualità. Abbiamo provato ad abbattere il loro muro, ma non ci siamo riusciti. Siamo in corsa, c'è ancora molta strada fare. Crediamo nella rimonta, con l'aiuto dei nostri tifosi possiamo passare il turno".