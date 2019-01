© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Retroscena legato a Martin Caceres, quello evidenziato questa mattina da La Gazzetta dello Sport. Il difensore ormai ex Lazio era a un passo dal Giappone, poi la Juventus ha contattato il suo agente Davide Lippi che l'ha convinto ad accettare il terzo approdo in bianconero. Così l'uruguaiano ha firmato con la Vecchia Signora, per un prestito secco fino a giugno (il contratto con la Lazio scadrà a fine stagione) e ingaggio di 900.000 euro netti. Nelle ultime ore anche l’Inter aveva fatto un sondaggio per il difensore, ma il suo arrivo a Milano era subordinato alla partenza di Miranda.